Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirileceği 2018 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 15 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan ve sektör temsilcilerinin katılacağı törende Türkiye geneli elektrik ve elektronik sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllerini alacaklar.

ELEKTRİK- ELEKTRONİK SEKTÖRÜ 2018 YILI İHRACATI 11,5 MİLYAR DOLAR

2018 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşen elektrik-elektronik sektörü ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. Türkiye’de elektrik-elektronik sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk 3 firmaya ödül verilecek. Ödül gecesinde sektörün alt ürün gruplarından olan beyaz eşya, elektronik, elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları, kablo sektörlerinde en çok ihracatı gerçekleştiren ilk üç firmaya da ödülleri verilecek.