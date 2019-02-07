Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge yöneticileri, Türkiye Gazetesi dağıtım personeli, pazarlama ve tanıtım uzmanları, mağazalar ve servis çalışanlarının hazır bulunduğu geniş katılımlı ve oldukça coşkulu geçen toplantıda 2018 yılı başarılı personelleri ödüllendirildi.

Düzenlenen toplantıya Erzincan Eski Senatörü Orhan Özen, Türkiye Gazetesi Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hikmet Köksal, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, Doğu Anadolu İhlas Servisler Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Aslan, İhlas Medya Grubu Bölge Reklam Müdürü Atıf Yolcu ve Türkiye Gazetesi Erzincan Abone Koordinatörü Rıdvan Şanlıoğlu, Türkiye Gazetesi Bayburt Abone Koordinatörü Yusuf Akkan, Türkiye Gazetesi Gümüşhane Abone Koordinatörü Abdullah Ateş, Kelkit Abone Koordinatörü Muhammer Can, birim sorumlularından Ümit Gülaçtı, Hamdi Öncü ve Rıdvan Şanlıoğlu, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama ve bölge çalışanları ile Türkiye Gazetesi dağıtıcıları ve Türkiye Gazetesi saha abone paydaşları katıldı.

Erzincan Hilton Garden Inn Otel’de düzenlenen toplantıda konuşma yapan Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, 2019 yılının daha başarılı bir dönem olacağını belirtti.

Ateş konuşmasının devamında 2018 yılı karnesini rakamlar ve grafiklerle katılımcılarla paylaştı.

Uzun yıllar İhlas Holding bünyesinde hizmet veren Erzincan Eski Senatörü Orhan Özen ise yaptığı konuşmada bilgi, beceri ve tecrübelerini katılımcılara aktararak, 2019 yılının daha başarılı bir yıl olmasını temenni etti.

Türkiye Gazetesi Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hikmet Köksal ise yaptığı konuşmada 2019 yılının bütün çalışanlar için daha başarılı geçmesini temenni ederek, aynı azim ve kararlılıkla yeni okuyucular edinmeye çalışacaklarını bildirdi.

Toplantının ardından başarılı personeller plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Ardından Erzincan Temsilcisi Suat Ateş tarafından il sorumluları ve büro müdürlerinden yıllık hedefleri alındı. Toplantının ardından toplu halde öğle yemeğine geçildi.

2018 YILINDA DERECEYE GİREN BAŞARILI İHLAS PERSONELİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Satış-pazarlama klasmanında yılın en başarılı bölge personelleri Gülderen Nas ve Cem Öz, ikincisi Oktay Şimşek, üçüncüsü Ömer Çakar, ofis müdürleri klasmanında Ümit Gülaçtı, İhlas Pazarlama Gümüşhane Temsilcisi Abdullah Ateş, Bayburt Temsilcisi Yusuf Akkan, demo sekreterliği klasmanında Gülistan Kelebek, Sibel İşeri, Gazete Abone klasmanında en başarılı personellerden Talip Yayla ve Behic Aksoy, Türkiye Gazetesi’nin en başarılı personellerinden Erzincan Abone Koordinatörü Rıdvan Şanlıoğlu, Türkiye Gazetesi Dağıtıcılarından ise Abdulkadir Akkan, Samet Barutçu, Kaan Demir, Abdulsamet Alanur’a başarı ödülü olarak, plaket takdim edildi.