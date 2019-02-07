VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye ekonomisine katma değer  sağlayan imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerin nakit ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla  "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kampanyası başlattı.

VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı  kapsamında yurt dışından temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı imalatçı ve  ihracatçı KOBİ'lerin kullanımına sundu.

Açıklamada kampanyaya ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel  Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu  belirtti.

6 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ 60 AYA KADAR VADE

VakıfBank'ın Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi'nden yıllık  cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı  şirketlerin faydalanabileceğini bildiren Özcan, işletmelerin 6 ay ödemesiz  dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla toplam 1 milyar  TL'lik bu krediyi kullanabileceğini ifade etti.

Özcan, 2016 yılında kurdukları konut kredilerine dayalı ipotek  teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında yurt içine ve yurt  dışına avro ve TL cinsinden çok başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini ve bu  alanda Türkiye'de lider konumda olduklarını kaydetti.

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) üretim ve ihracat alanında yüksek  katma değerli ürünlerin payının artırılmasının önemli bir rolü olduğunu  vurgulayan Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli ekonomimizin dönüşüm sürecinde KOBİ2lerimize her türlü desteği  vermeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanlığımızın  öncülüğünde 13 bankanın katılımıyla oluşturulan KOBİ Değer Kredisi'nde de en  aktif bankalardan biriyiz. Yeni kampanyamızla da imalatçı ve ihracatçı  KOBİ'lerimize önemli bir destek sağlayacağız. Kredi kampanyalarımızın yanı sıra  her türlü finansal ihtiyaçlarında KOBİ'lerimizin yanındaki güç olmaya devam  edeceğiz."