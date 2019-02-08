Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak, satış noktalarının önümüzdeki hafta açılacağını söyledi. Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleşen TİM Delegeler Çalıştayı’nda, ihracatçıların problemleri ve talepleri dinlendi. TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracatçılar olarak bizler, cephenin en önündeki savaşçılarız. Bununla birlikte ihracatımızın kırdığı rekorlar, beraberinde yeni ihtiyaçlar da doğurmaktadır. Hiçbirimizin kısa yoldan zengin olma hayali yok. Aksine daha çok çalışma, alın terimizi kazanca dönüştürme çabasındayız. Önümüzdeki en büyük engel, maliyet enflasyonu. Buna yenilmememiz için, maliyet ile kârlılık arasındaki ilişki iyi dengelenmeli. Ayrıca teşvik sistemi, küresel markaları satın alabilecek şekilde ihracatçıları desteklemeli. Firmaların KDV imkânına kavuşması, yeşil pasaport hakkının 3 yıla çıkarılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi de beklentilerimiz arasında” dedi.