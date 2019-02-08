Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa ilgitekin

ANKARA

Bakanlık, belediye harcamalarının şeffaf olması için belediyelerdeki personel alımlarını ve diğer harcamaları sistem üzerinden takip edecek. Bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ve harcamaların izlenmesine ilişkin “Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi” uygulamaya alındı. Sistemle personele ilişkin bilgiler güncel tutulacak. Böylece personel fazlalığını ve varsa ihtiyacı belirlenecek. Belediyelere gönderilen genelge ile sistemin nasıl yürütüleceği konusunda yol haritası da netleştirildi. Hizmet alımları ile şirketlerin harcamaları, Bakanlık tarafından incelenmesi için, üç ayda bir elektronik ortama girilecek. Veri girişleri 1 Ocak’tan itibaren yılda dört defa yapılacak. Bu metot ile belediyelerin fazla harcamalarının önüne geçilerek diğer ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacak.