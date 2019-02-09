Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) ve Kültepe Ekonomi Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi kentte bir otelde başladı. Zirvenin konukları arasında, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 60,61, ve 62’nci dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları yer aldı.

"TÜRKİYE ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, geçmiş yıllardan bugüne kadar Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın her geçen gün artmasına rağmen, yüzde 0.8’kaldığını ifade etti. Bakanlık olarak söz konusu payın artırılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydeden Turagay, “Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Son 4-5 yılda yaşadıklarımız; ekonomi üzerinde gerek içten gerek dıştan yapılan müdahaleler ve bunları basiretli bir şekilde atlatmamız, aslında birlik olunca neleri başarabildiğimizi de açıkça gösteriyor. Dünya ekonomisi de zor bir dönemden geçiyor. 2017 yılında 3.7 büyüyen dünya ekonomisi, 2019 yılında 3.5 büyüme hızına düşecek. Türkiye ekonomisine baktığımız zaman faiz oranları yükseldi, iç talepte sıkıntı var ama önümüzde ne olursa olsun hala koskoca bir dış talep var. Bizim dünya ticaretinden aldığımız pay sadece yüzde 0.8, dolayısıyla yürüyeceğimiz çok yol var. Hatırlayalım; 1980’lerde Türkiye’nin ihracatı 2.50 milyar dolar idi. Geçen yıl 168 milyar Dolara ulaştık. Ocak ayı rakamları yine iyi geldi. Ama bizim çok daha fazla çalışmamız, çok daha fazla koşmamız gerekiyor” diye konuştu.

2018 CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÇOK TİCARET ATAĞI YAPILAN YILI

TİM Başkanı Gülle ise, dünyada da Türkiye’de de 2017’den sonraki ticaret rakamlarında daralma olduğuna işaret etti. Genel daralmaya rağmen, Türkiye’nin 2018 yılında Cumhuriyet tarihinden bu yana, en yüksek ticaret rakamlarına ulaştığını dile getiren Gülle, “Son yayınlanan güncel raporlar dünya ekonomik büyümesinin, yüzde 3.7’den, 3.5’e çekildiğine işaret ediyor. Gelişmekte olan ülkelerin büyümeleri ise yüzde 4.7’den, 4.5’e revize edilmiş durumda. Çin ekonomisinin, 2019 yılı sonu için büyüme tahminleri yüzde 6.2 olarak güncellendi. Bu, son 30 yılın en düşük rakamı. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği, Brexit belirsizliği ile çalkalanırken, İtalya’nın resesyona girmesi, Almanya’nın yavaşlaması sebebiyle talep sıkıntısı yaşanma olasılığı ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden ihracatçılar olarak dedik ki, 2018 yılındaki başarımızı sürdürmek için yeni bir vizyona ve vizyonu destekleyen yeni stratejilere ihtiyacımız var” dedi.

İHRACATI YAPILAN 200 ÜRÜNÜN 47'SİNDE TÜRKİYE REKABET AVANTAJINA SAHİP

Ocak ayında açıklanan İhracat 2019 Yılı Raporuna göre, dünyada en çok ihracatı yapılan 200 ürün arasında, Türkiye’nin 47 üründe rekabet avantajını koruduğunu vurgulayan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu 47 ürüne rağmen henüz keşfetmediğimiz pazarlarımız var. Eğer bu potansiyeli açığa çıkarabilirsek ihracatımızın dünyada ses çıkarabilecek bir noktaya geleceği açık biçimde görülüyor. Rekorlar yılı ilan ettiğimiz 2018’de Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. İhracatta 168 milyar doları aştık. 2019’da bu başarıyı sürdürebilmeyi hedefleyerek, bu yılı ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı ilan ettik.”

ASKON 6 ÜLKEDE TİCARET ÜSSÜ KURACAK

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise, içten ve dıştan gelen tüm ekonomik saldırılara karşı ilgili bakanlıkların destekleriyle ticarette olumlu adımların etkilerinin görülmeye başlandığının altını çizdi. Aydın, “Uyguladığımız yerli ve milli politikalar nedeniyle bir dizi ekonomik saldırıyla karşı karşıyayız. Döviz üzerinden yapılan saldırılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomimizi hedef alan açıklamaları da bunun net işaretidir. Yüksek enflasyon ve küresel ölçekli artan faizler, iç piyasada tahvil faizlerinde yükselişlere neden olmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, gerek Hazine ve Maliye Bakanımız, gerekse Ticaret Bakanımızın aldığı tedbirler sonrasında, uygulamada konulan teşvik paketleri ve destekleriyle atılan olumlu adımların etkilerini hızla görmeye başladık. İlerleyen süreçlerde de bu adımların pozitif yansımalarını ziyadesiyle hissedeceğimizden şüphemiz yoktur. Biz inanıyoruz ki, her ay bir önceki aydan daha iyi, daha verimli, daha güzel olacak. Bu nedenle ekonominin paydaşları olarak üzerimize çok sayıda sorumluluk düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aydın, 2019 yılı itibariyle, Ticaret Bakanlığının belirlediği hedef ülkeleri doğrultusunda 6 ülkede ASKON İhracat Üslerini hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından plaket takdim töreni gerçekleştirildi.