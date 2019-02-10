Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kitapta, dergide, gazetede Katma Değer Vergisi (KDV) kalkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta TBMM'de görüşülecek kanunla kitapta ve süreli yayında KDV oranını sıfıra düşüreceklerini söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan "Bu hafta kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfıra düşürme uygulaması genişletiliyor. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı duruma düşen yayıncılara destek sağlıyoruz" dedi.

"TÜM YAYINCILARIMIZA VE GENÇLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da attığı tweet'le kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardaki KDV oranını sıfırlayarak yayıncılara büyük destek sağladıklarını kaydetti.

Albayrak, attığı tweette "Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Dijital yayınlarla rekabette yayıncılarımıza büyük destek sağlıyoruz. Kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardaki KDV oranını sıfırlıyoruz. Tüm yayıncılarımıza ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.