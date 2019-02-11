Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projeyi desteklediklerini vurgulayan Aral “Bakanlığımız, çiftçilerimiz için ürün desteğini her sene açıklıyor. 2018 yılında artan maliyetleri göz önüne alarak, bu desteğin artırılması gerekiyor. Bakliyat üretiminin cazip hâle getirilmesi hayati öneme sahip” değerlendirmesinde bulundu. Aral, sektörün yurt içi pazar büyüklüğünün 2018 sonu itibarıyla 11 milyar liraya ulaştığını, bunun 7 milyar lirasını bakliyat, 4 milyar lirasını pirincin oluşturduğunu söyledi. Sektörün 5 bin kişiye istihdam sağladığını kaydeden Aral “Yerli iri taneli nohut üretiminin az olması nedeniyle bu ürün genelde ithal edildi. Kanada’dan yeşil mercimek ithalatı da sürüyor. Bunları engellemek için üretimin yıllık 2 milyon tonlara çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.