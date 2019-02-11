Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PTT AŞ’nin yıllık yönetim ve değerlendirme toplantısında konuşan Kenan Bozgeyik “Türkiye Kart için bu sene önce iki ilde pilot uygulamaya başlayacağız. Bu kapsamda ilk olarak asgari 100 bin pilot kartı alınacak. Türkiye Kart, yıl sonunda 30 şehrimize yaygınlaşmış olacak” dedi. PTT iş yerlerinin, PTTmatik’lerin ve MobilPTT’lerin sayısını artırarak hizmet ağını genişletmeye devam edeceklerini de vurgulayan Bozgeyik, vatandaşın bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacağını anlattı. Bozgeyik, 3 bin 445 olan PTTmatik sayısını yıl sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedeflediklerini, 2023 hedefleri arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmanın da bulunduğunu ifade etti. Teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Suriye’de de PTTmatik kuracaklarına dikkati çeken Bozgeyik, yıllık en az yüzde 50 büyüme hedeflediklerini anlattı.