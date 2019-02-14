Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Şeker Doku Kültürü Laboratuvarı’nda tamamen steril ortamda elde edilen invitro patates bitkilerinin yapraklı gövde parçaları kesilerek iklim kontrollü seralara aktarılıyor. Süper elit kademede yetişen jenerasyon yaşı sıfır ve hastalıklardan arındırılmış olan mini yumrular, Konya Şeker tarafından üreticilere tohumluk olarak veriliyor. Arazi ekimine 2016’da başlanan ve 3 yılda elde edilen 7 bin 658 ton patates tohumu da üreticilere dağıtıldı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, patates tohumunun Avrupa ülkeleri ve Çin’den ithal edildiğini de hatırlattı.

Patateste verimli ve kaliteli üretim yapabilmek için tek çarenin tohum üretmek olduğunu dile getiren Konuk, şöyle konuştu: Konya Şeker olarak 27 çeşit tohum üretiyoruz. Patates bölgemiz açısından çok önemli. Böyle bir ürünün tohumu ithal, yaşlı ve kalitesizse topraklar hastalanıyor. Bu riski ortadan kaldırmanın tek yolu kendi tohumluğumuzu üretmek dedik ve yerli patates tohumu üretimi için büyük gayret sarf ederek doku kültürü laboratuvarını kurduk. 3 yılda 7 bin 658 ton patates tohumluğu ürettik. Yani bu üretimle 7,5 milyon avronun (45 milyon lira) ülkemizde kalmasını sağladık.

1.500-2.000 avroluk tohumluğu 3’te 1 fiyata yerli yaptı

Recep Konuk, doku kültürü laboratuvarında yerli ve milli tohum ürettiklerini aktararak, “Dışardan gelen hastalıklar da dışarıya olan bağımlılık da bitti. Ayrıca çok verimli tohumlara erişmiş olduk. Çiftçiler böylece yerli ve milli tohumla hem hastalıklardan korundu hem de verim artışına kavuştu” diye konuştu. Çalışmalara 3 dekar serada 1 milyon adet mini yumru üretimiyle başladıklarını hatırlatan Konuk “Bugün üretimi 10 dekar serada ve yılda 3 milyon adet mini yumruya çıkardık. Üstelik tonuna 1500-2 bin avro versek de alamadığımız elit jenerasyon tohumluğu 3’te 1 fiyata düşürdük” dedi.