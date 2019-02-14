Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) "İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulumuzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır." duyurusunu yaptı.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada 12 Şubat'ta bazı basın yayın organlarında çıkan haberde, şirketin İstanbul Havalimanı'na hissedar olacağı ve ciddi bir borç yükünün THY'ye devredileceğine dair ifadelerin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulumuzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır." değerlendirmesi yapıldı.