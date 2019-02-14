PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Bakan Turhan'ın "Tanzim satışları,  Türkiye'nin milli pazar yeri platformu 'www.epttavm.com'da başlatıyoruz."  sözlerinin ardından vatandaşlara internetten ürün teminine imkan sağlandığı  belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında, tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması  sürecinde yaşanan aracı hizmeti ücretlerinin ortadan kaldırılmasının  amaçlandığına işaret edilerek, enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara  ekonomik fayda sağlamak için bu uygulamanın hayata geçirildiği vurgulandı.

PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim  fiyatlarıyla satılacağına dikkat çekilen açıklamada, ürünlerin PTT Kargo ve  Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilk etapta salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan,  patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberin yer aldığı 8 çeşit sebzenin  satışa sunulduğu aktarılarak, satışların Ankara'nın ardından İstanbul ve diğer  illere yaygınlaştırılacağının altı çizildi.

Satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilogram sınırının  bulunduğu anımsatılan açıklamada, siparişlerin ertesi günü adrese teslim  edileceği bildirildi