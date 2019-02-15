Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yeni torba kanunla, ikramiyelerin hane içinde, kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına ikramiye dâhil edilmeyecek ve bakıma muhtaç olan engelliler yardım ve hizmetlerden yararlanmaya devam edilecek. Söz konusu yardım, kişi başına gelirin, asgari ücretin üçte birinden az olması halinde veriliyor. İkramiye ile ortalama yükseliyordu.

CEP TELEFONUNA ÖTV AYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, kitap ve dergilerde KDV’nin sıfırlanması konusu da resmen TBMM’ye gelirken, cep telefonlarında ÖTV oranının yüzde 50’ye kadar artırılması yetkisi veriliyor. Bu yetkinin yüksek fiyatlı ve ithal edilen cep telefonlarında kullanılması bekleniyor. Bu vergi matrahlarının alt ve üst sınırları 4’te 1’ine kadar indirilebilecek, 4 katına kadar artırılabilecek. Torba yasa ile ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği tarımsal kredilerde temerrüde düşen çiftçilere yüzde 15 faizle yeniden yapılandırma imkânı getirildi.

