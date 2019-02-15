Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Gübreler fazla yağış alan, az ve orta yağış alan bölgelere göre ayrı ayrı üretildi. Söz konusu gübre, ürün verimliliğini yüzde 20’ye kadar artıracak. Geliştirilen gübre ilk olarak şeker pancarı, ayçiçeği, soya, kanola, çay ve pamuk yetiştiriciliğinde kullanılacak. İlerleyen dönemde gübrenin sebze ve meyve üretiminde de kullanılmasına başlanacak. 3 farklı bor gübresi geliştirilmesine dair çalışma, hükûmetin ikinci 100 günlük programında bulunuyor ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez koordinasyonunda yürütülüyor. Pilot proje mart ayında tamamlanacak.

2-4 mm Granül Boraks Pentahidrat, 2-4 mm Granül Kolemanit ve 2-4 mm Granül Üleksit adı verilen gübreler, Kırka Bor İşletmeleri Müdürlüğünde bulunan Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde üretildi ve geliştirme aşamasında 5 AR-GE personeli görev aldı. Ürünlerin saha denemeleri ve bitkilerde uygulamaları, Eti Maden ile Sabancı Üniversitesinin yürüttüğü ‘Tarımda Borlu Gübre Kullanımı Ar-Ge Danışmanlık projesi kapsamında devam ediyor. Gübreler fazla yağış alan Güney Asya, Güney Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerine uygun olduğu için bu pazarlar da ihracat hedefi kapsamına alındı.