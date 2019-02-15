Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalar bir evliliğin maliyetinin 60 bin liradan başladığını gösterirken, İstanbul’da yıllık 5 milyar liraya yakın düğün ekonomisi oluştuğunu da gösterdi. 2019 düğün trendlerinin sunulacağı Lionel Hotel Evlilik Festivali, yarın başlıyor. Bu yıl ikincisi yapılacak festivalde 2019 moda trendlerinin yanı sıra dekorasyon farklılıkları, gurme menüler sunulacak, gelinlik ve damatlık defilesi yapılacak. Lionel Genel Müdürü Engin Kıdan, kişi başı 130 ile 250 lira arasında düğün organize ettiklerini, maliyet, zaman ve stres yaşanan bu organizasyonları kolaylaştırmaya çalıştıklarını, her bütçeye uygun paketler hazırladıklarını söyledi.