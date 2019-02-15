Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da geçen yıl en çok tüketilen sebze domates ve patates olurken meyvelerde karpuz, mandalina ilk sırayı aldı. AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'un yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2017 yılında toplam 3 milyon 5 bin 364 ton ürün getirilirken bu rakam geçen yıl 2 milyon 816 bin 408 ton oldu. Sebze meyve hallerine 2017 yılında, 1 milyon 193 bin 689 ton meyve girişi olurken, 2018 yılında ise bu rakam 26 bin 687 ton artışla 1 milyon 220 bin 376 tona ulaştı. Yine 2017 yılında 1 milyon 811 bin 675 ton sebze girişinin yapıldığı hallerde bu rakam, 2018 yılında 1 milyon 596 bin 32 ton olarak gerçekleşti.

En çok getirilen meyve karpuz

Verilere göre, 2017 yılında hallere tonaj bazında en çok getirilen meyveler, sırasıyla karpuz, elma, mandalina, portakal ve muz oldu. Bu sıralama geçen yıl karpuz, mandalina, portakal, elma, muz şeklinde değişti. Geçen yıl kentteki hallere 202 bin 629 ton karpuz, 140 bin 814 ton mandalina, 127 bin 723 ton portakal, 120 bin 276 ton elma ve 94 bin 229 ton muz girişi oldu. Tonajları en çok artan meyvelerde mandalina ilk sırayı aldı. Buna göre, mandalinanın tonajı 28 bin 678 ton okurken, bunu 21 bin 303 tonla yerli muz, 16 bin 802 tonla portakal, 6 bin 804 tonla limon ve 4 bin 541 tonla erik takip etti.

Sebzede domates ilk sırada

2017 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan olurken, 2018 yılında da sıralama yine aynı kaldı. Geçen yıl hallere 409 bin 281 ton domates, 199 bin 946 ton patates, 161 bin 351 ton salatalık, 128 bin 696 ton biber ve 100 bin 726 ton kuru soğan girdi. Tonajları en çok artan sebzelerde ise salatalık ilk sırada yer aldı. 2017 yılında 149 bin 393 ton olan salatalığın tonajı, 2018 yılında 11 bin 958 ton artış göstererek 161 bin 351 tona yükseldi ve tonajı en çok yükselen sebze oldu. Salatalığın ardından ise sırasıyla kırmızı lahana, havuç, pancar ve brokoli yer aldı.