S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye sermaye girişinin azaldığı ve ödemeler dengesi gücünün azaldığına işaret edildi.
S&P'nin derecelendirme raporunda, düşen faiz oranlarının tahminlerin üzerinde çıkması, enflasyonun yükselmesi ve sıkı bir finansal duruma geçilmesi halinde Türkiye'nin notunun düşürülebileceği belirtildi.
S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi
16.02.2019 - 01:35 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 01:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin "B " olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünü değiştirmedi.
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye sermaye girişinin azaldığı ve ödemeler dengesi gücünün azaldığına işaret edildi.
Etiketler : standard poors,kredi notu,türkiye kredi notu,
604967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/604967.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER