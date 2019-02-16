Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimlerin yaklaşmasıyla ekonomide algı operasyonları da arttı. “Türkiye IMF ile anlaşacak” söylentisini ortaya atanlar istediklerini elde edemeyince bu defa da yerel seçim sonrası için peş peşe felaket senaryoları çizmeye başladı. İzmir Ekonomi Zirvesi’nde kriz tellallarına cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki toparlanmanın önüne geçmek isteyenlerin algı operasyonuna başvurduğunu belirterek, “Kur etkisi yüzde 30 azaldı. Faizler daha da düşecek, ekonomimiz canlanacak. Sadece üç ayda esnafımıza IMF’den konuşulan paralar kadar destek verdik. Türkiye batar diyenler gemiden düşüp boğulacak” dedi. İşte Albayrak’ın konuşmasının satır başları:

∂ Son altı ayda Türkiye zor bir dönemden geçti. Çok güçlü bir duruş sergiledik. Türkiye’nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz . Biz bu dönemi yeniden dengelenme için fırsat olarak gördük. Finansal saldırılar karşısında ciddi sınav veren Türkiye ekonomisi, 2018 Ağustos ayında yaşadığı süreci de atlatarak dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir.

∂ Ağustostan bu yana kurda yüzde 30’a yakın iyileşme yaşandı. Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah. Toparlanma hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolarlar 8 TL olacak 10 TL olacak diyenler kara kara düşünüyor. 6 TL’den alanlar düşünsünler. ∂ Seçimden sonra kötü olacakmış, adam yapsa seçimden önce yapar, kazanmasınlar diye... Algı toparlanmanın geciktirilmeye çalışılması. Faizler, ekonomik gelişmeler her geçen gün daha iyiye gidecek.

∂ Esnaflarla programdaydık. Sadece üç ayda esnafımıza tahsis ettiğimiz limit IMF’den konuşulan paralar kadar. Biz yüzde 4-5’ten likidite verdik. Türkiye ekonomisi çok güçlü merak etmeyin. Biz sağımıza solumuza bakmadan emin adımlarla ilerliyoruz. Kökleyerek durmak da yok, son sürat limiti aşmak da yok. Kırılganlıklara izin vermeyen bir stratejiyle ilerliyoruz.”

∂ On yıllık devlet tahvilimiz 100 puan aşağı indi. Kâğıt almak için yabancı yatırımcı talebi oldu, bir ay bile sürmedi. Türkiye’de dengelenme çok güçlü şekilde ortaya konuluyor. Nisan ayıyla birlikte rahatlamanın güçlü hissedildiği, enflasyonun düşmesi ile, faizlerin de düştüğünü göreceğiz. Çok daha güzel günler Türkiye’yi bekliyor. Türkiye için 2019, 2018’den tecrübe ve derslerin çıkarıldığı tedbirlerin ortaya koyulduğu bir yıl olacak.

∂ “Bu yıl kalkınma ve yatırım müthiş bir noktaya gelecek. Eximbank’ta da çok kısa sürede adım atacağız. Sermaye piyasalarının genişletilmesi, likiditenin gelişmesiyle, kamu bankaları harici sektörümüz daralma yaşadı. Son ihaleler ve iyileşmelerle çok sıkı bir likidite sürecini bankalar başlattı. Ocaktan daha iyi olacak, marttaki daha iyi olacak. Biraz bekleyelim Türkiye nisanda, ağustosta batar diyenlerin gemiden düşüp boğulacağı bir süreç.”

FIRSATÇILAR DEVLETİN DEMİR YUMRUĞUNU GÖRDÜ

Sebze fiyatlarına operasyol çekildiğini belirten Albayrak, yeni hal kanununun yakın zamanda çıkacağını söyledi. Albayrak şunları kaydetti: Operasyoncuların bahanesi 2 bin dönem sera. Toplam kapasitesi 50 bin dönüm. Eeee... 6 TL biber 25 TL... Enteresan bir operasyon. İstanbul ve Ankara’da tanzim satış noktaları ortaya koyduk. Ocak ayı enflasyonunda fahiş fiyatlama olmasaydı enflasyon eksi 0,43 çıkacaktı, yıllık ise 18,85’e düşecekti. Sonra baktık, tanzim satışları sonrası bu ürünlerin fiyatları marketlerde düşmeye başladı. Birileri fırsatçılık yapınca, devletin demir yumruğu kalkıyor. Hemen fiyatlar düştü. Kısa vadeli adımların yanı sıra hal kanunu var. Eli kulağında bitmek üzere. Yılın ilk 6 ayında yeni hal kanunuyla, uçtan uca gıda izleme sistemi ile seracılık altyapısını güçlendirecek bu süreci çok net noktaya taşıyacağız.