Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları haftanın sonunda da yatay şekilde seyrini sürdürüyor. 164,50 liradan işlem gören 24 ayar has altının gram fiyatı 165 lira bandını zorluyor. Çeyrek altın fiyatı ise 268 lira oldu. İşte 16 Şubat 2018 altın fiyatları...

16 ŞUBAT 2019 EN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 16 Şubat 2019 Cumartesi günü 224 TL’den işlem görürken çeyrek altın 357 TL’den alınıp 365 TL’den satılıyor. Altının ons fiyatının 1.320 dolar olduğu aynı dakikalarda cumhuriyet altını ise 1.477 TL’den alınıp 1.499 TL’den satılıyor.