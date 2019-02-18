Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Bakanlık; ruhsat verme, avcılık ve ürünlerin karaya çıkarılmasındaki denetimleri sıklaştırdı. Vatandaşı güvenli gıda ürünleriyle buluşturmayı hedefleyen Bakanlık, balık halleri ve perakende satış yerlerinde de denetimlerini sürdürüyor. Toplamda 120 bin denetim gerçekleştiren Bakanlık, yasa dışı avlanıldığı tespit edilen 828 ton su ürününe el koydu. 73 ton istavrit, 68 ton hamsi, 56 ton inci kefali, 390 ton midye, Bakanlığın denetimine takılan ürünler arasında yer aldı. El konulan ürünlerin yanı sıra yasa dışı avcılık yapanlar da cezalardan nasibini aldı. 2 yıl içinde aynı suçu işleyen 4 ve avcılık vizesini yaptırmayan 46 balıkçı gemisinin ruhsatları iptal edildi. Buna ek olarak gırgır, trol, manyat gibi av araçlarının yer aldığı 2 bin 354 bin ağ ve av aracına da el konuldu. Denetimler sonucunda 8 bin 640 kişiye toplamda 18 milyon lira para cezası kesildi.