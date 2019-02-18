Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, taşınırların ticari işlemlerde teminat olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak ve alacağın tahsili için alternatif imkânlar getirmek amacıyla 1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu” çok önemli işlevleri yerine getirdi. Söz konusu düzenlemeyle KOBİ’lerin yanı sıra çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabının finansmana erişiminin kolaylaştığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; bu aktörlerin rekabet güçlerinin artmasıyla dengeli ve istikrarlı büyümeye katkı sağladıklarını vurguladı.

Bakan Pekcan “Bu kanunla birlikte ilgili tüm işlemler, bakanlığımızın denetimi ve gözetimi altında Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulan Taşınır Rehin Sicili (TARES) sistemi üzerinden yapılmaya başlandı. Bu sicil ile, finansal kuruluşlara kredi talebinde bulunanların rehinli işlemlerini sorgulama imkanı getirildi. Sicil sisteminde işleyişi kolaylaştırmak adına bazı bakanlıklar ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ile protokoller imzalandı. TARES’e bugüne kadar 19 bin 289 adet rehin sözleşmesi tescil edildi. Bunun karşılığında KOBİ’lerimize yaklaşık 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar avro finansman imkânı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu. Bu kapsamda en çok, 455 bin 130 adet ile ticari alacaklar taşınır rehnine konu edildi. Bunu 412 bin 997 adet ile makine ve teçhizat takip etti” bilgisini paylaştı.