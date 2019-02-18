Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakimler ve Savcıları Kurulu verdiği ilanda 45 işçi alımı yapacağını duyururken, hangi mesleklerden kaç kişi istihdam edileceğini ve başvuru için gerekli şartları da ilan etti.



BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde çalıştırılmak üzere, ilan ekindeki EK -1 sayılı cetvelde nitelikleri ve şartları yer alan kadro ve pozisyonlara, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla “sürekli işçi” alınacaktır.



Şartları tutan adayların, 18.02.2019-22.02.2019 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.



GENEL AÇIKLAMALAR:



1. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3. EK-1 de yer alan kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

5. Adayların Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları gerekmektedir.

6. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

7. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranan taleplerde, ön lisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’den P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

8. Kuraya tabi asıl aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise, bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

9. Kura çekimi 05/03/2019 tarihinde saat 10.00’da Hakimler ve Savcılar Kurulu konferans salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

10. Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre isimleri belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca, şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.

11. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

12. Tüm duyurular www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

14. Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekterliği tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.



NE KADAR ÜCRET ALACAKLAR?



Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret;



a- Temizlik Görevlisi ve Peyzaj Bahçıvanı pozisyonunda istihdam edilecek işçilerine 2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %4’ü (günlük brüt 88,69 seksen sekiz lira altmış dokuz kuruş),

b- Şoför (Yolcu Taşıma), Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi (Genel), Mobilyacı ve Bilgisayar Teknisyeni pozisyonlarında istihdam edilecek işçilere 2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %30’u (günlük brüt 110,86 yüz on lira seksen altı kuruş), oranında artırılmış olarak ödenecektir.



ATAMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER



1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak).

7- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.