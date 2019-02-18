Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları son durum!

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 222,8 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 222,8 lira, çeyrek altın 366 lira ve Cumhuriyet altını 1.494 liradan işlem görüyor.

Dün altın ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 221,5 liradan tamamladı.