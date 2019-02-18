Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,31 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,2568'e kadar gerileyen dolar/TL, piyasalar kapandıktan sonra 5,3115'e yükselse de günü önceki kapanışa göre 0,11 değer kaybıyla 5,2711'den tamamladı.

Euro/TL de 6,00 civarında syrediyor.

Geçen cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen a-euro/dolar paritesi, bugün yükselişle 1,1300'ün üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 97,06 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, bugün yurt ocak ayı konut satışları ve aralık ayı konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,25 ve 5,20'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.