Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuarda, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Cranchi, Azimut, Numarine, Hanse, Chris Craft, Honda, Yamaha, Suzuki’nin de aralarında bulunduğu dünyaca ünlü 1.500’ün üzerinde markanın megayat, tekne ve yelkenlilerinin yanı sıra sektöre ait bütün aksesuar ve ekipmanlar sergilenecek. 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracının yer alacağı fuarda 3 bin liradan başlayıp 102 milyona kadar varan fiyatlarda deniz araçları sergilenecek. Tamamen yerli üretim olan, Türkiye’nin lider motor yat üreticisi Munarine’in 45 metre uzunluğunda, 102 milyon lira değerindeki 45xP modeli, fuarın en büyük teknesi olarak öne çıkıyor. İtalyan Sanlorenzo’nun SL 86 modeli de 33,5 milyon liralık fiyatıyla fuarın en pahalıları arasında olacak. Tasarım harikası olan, lüksün zirvesinin yaşandığı yatları görmek ve almak için Avrupa ve Amerika kıtasından Bağımsız Devletler Topluluğuna, Doğu Avrupa’dan Asya’ya kadar dünyanın çok farklı yerlerinden ziyaretçiler gelecek. Fuarda Formula tekneleri de boy gösterecek.