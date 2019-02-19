Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Buna göre girişimciliğin geliştirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, ithalat bağımlılığını azaltan, yerli üretimi destekleyen yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması, ajansların öncelikli hedefleri olacak. İlk adım olarak ajanslar, bölge planları ve sektörel stratejiler ile uyumlu stratejik tercihlerini belirleyerek, bunları destekleyecek “sonuç odaklı programlar” oluşturacak. Kalkınma ajansları bugüne kadar çeşitli temalarda yaklaşık 19 bin projeyi destekledi. Sağlanan mali destek, 2018 fiyatlarıyla 5,6 milyar TL oldu. Ajanslar bünyesinde 10 bine yakın yatırımcıya danışmanlık hizmeti de sağlandı.