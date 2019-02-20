Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçmesi yasak olan araçlara kesilen cezalar silinmiş, ödenenlerin iadesi için 28 Şubat 2019’a kadar süre verilmişti.

Ödemeler vergi dairesine, bankalara veya PTT’ye yapılmış ise motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine gönderilmek üzere en yakın vergi dairesine başvurulacak. İade işlemleri, vergi dairelerince 29 Mart’a kadar gerçekleştirilecek. Doğrudan muhasebe birimlerine yapılan ödeme için başvuru bu birime yapılacak.