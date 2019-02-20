Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

İSTANBUL

Türkiye ekonomisinin bugün yaşadığı sıkıntıların temelinde, tasarrufuların yetersiz kalması da yatıyor. 2008 küresel krizinin ardından bol para döneminde, ucuz finasman imkânlarını bolca kullandık. Ancak bugün küresel anlamda o bolluğun azaldığı ve ucuz kaynak imkânlarının sınırlandığı bir dönemdeyiz. Yeterince tasarrufumuz olsa, bugünleri daha az hasarla atlatabiliriz. Bu süreçte Türkiye’de tasarrufların yükselmesi için “Bireysel Emeklilik Sistemi” çatısı altında “Otomatik Katılım” hayata geçirildi. Ve BES’teki toplam birikim, 95 milyar TL’ye kadar yükseldi. Yine de cari açık, ithalat ve yatırımlar için gerekli finansman ihtiyacı dikkate alındığında; Türkiye gibi dinamiklere sahip bir ülkede bu miktar yetersiz kalıyor.

Sigorta sektörünün önemli oyucunlarından Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek de, bu noktalara işarete ederek “Tasarrufları artırmak için çabalıyoruz. Herkes bunun bilincinde. Bizim emeklilik fon büyüklüğümüz 95 milyar TL değil de 300 milyar TL olsa, kur böyle rahat rahat dalgalanamayacak. Sermaye piyasalarımıza ciddi derinlik gelecek. Altyapı yatırımlarına ve girişim sermayelerine emeklik fonlarımız yatırım yapacak. Yeni girişimlere destek veriyor olacağız. Böylece tasarruflar, ülke büyümesine ciddi katkı sunacak” ifadelerini kullandı. Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sincek, Türkiye’de bankacılık sektörünün domine ettiği bir finansal sistemin bulunduğunun altını çizerek “Sigortacılık ikinci büyük finansal sektör. Çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Türkiye GSYH açısından dünyanın 17’nci, satın alma paritesi açısından 13’üncü büyük ekonomisi. Ancak sigortacılık açısından 39-40’ıncı sıradayız. Bu bir çelişki. Bunun sebeplerini herkesin araştırması gerekli. En azından ilk 20’de olmamız için bütün taraflar çaba harcamalı” dedi.

EMEKLİLİK FONLARI BORSAYA BAKSIN

Tasarrufları artırmak gerekirken, geçen yıl BES’te (OKS hariç) sözleşme artışında sektörün yüzde 0,13 daraldığına dikkati çeken Ayhan Sincek, şunları söyledi: Era ile birlikte ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’ yaptık. Halkımızın yüzde 72’si bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşünüyor ama sigorta sahiplik oranının henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını görüyoruz. Halkımızın yüzde 73,4’ü ‘Çocuğumun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var’ diyor, ancak kaygısı olanların yüzde 76,3’ü bu konuda bir şey yapmamayı tercih ediyor. Yüzde 29, ‘Sigorta nereden yaptırılır?’ bilmiyor. Bu nedenle halkımızın sigorta okuryazarlık seviyesini yükseltmek, tasarruf bilinci oluşturmak ve gelecekte oluşabilecek birçok finansal sıkıntının bugünden önünün alınabileceğini anlatmak için, ‘tasarruf eğitimleri’ vermeye karar verdik. Faiz dışı, altın ağırlıklı enstrümanlara yatırım yaptığımız için, bizim fonlarımız 2018’de genel ortalamanın üzerinde kazandırdı. 2019’da yüksek getiri için faiz dışı yatırımlarda hisse senedi, borsa ağırlıklı fonlara odaklanmamız gerekebilir.