EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı. Buna göre, EPDK'de istihdam edilmek üzere 15 yönetim görevlisi ve 9  mühendis olmak üzere toplam 24 kişi alınacak.

Adayların, devlet memurluğu için kanunla belirtilen şartlara uygun  olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, ilanda belirtilen lisans ve ön lisans  programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve  yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve ilgili KPSS puan  türünden en az 75 puan almaları şartı aranacak.

Sözlü yapılacak giriş sınavı için adaylar 25 Şubat - 4 Mart tarihleri  arasında EPDK'ye başvuruda bulunacak. Adaylar, başvurularını 4 Mart Pazartesi günü gece yarısına kadar  EPDK'nin internet adresinde yayımlanan başvuru formunu doldurarak yapabilecek.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurularla kuruma elden,  e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.