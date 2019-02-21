Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg News’in haberine göre HSBC, doların 7,24 ile tarihi zirvesine çıktığı 13 Ağustos’ta kur hareketlerinden bir günde 120 milyon dolar kazandı. Bu rakamın bankanın tarihinde tek günde kazandığı en yüksek günlük kâr olduğu ifade edildi. Deutsche Bank AG’deki işlemcilerin ise 35 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı ekonomik savaş olarak nitelemiş ve 10 Ağustos’ta halka döviz bozdurma çağrısı yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kurdaki dalgalanmayı finansal operasyon olarak adlandırmış ve “10 Ağustos saldırısı yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı. Alınan önlemlerle birilerinin hayali operasyonu püskürtüldü” demişti.