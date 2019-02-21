Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hattın bir kaç ay içerisinde Yunanistan’a ulaşacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “TAP projesinin de TANAP gibi en hızlı şekilde bitirilmesini ümit ediyoruz. TANAP, Avrupa arz güvenliğine sağladığı katkının yanında, Türkiye’nin enerji politikası kapsamında da tamamlayıcı ve destekleyici bir unsur olacak. Geçtiğimiz iki yılda, altyapı projeleri geliştirerek doğal gazda arz güvenliğimizi geliştirmeye yönelik çok önemli adımlar attık. Bu kapsamda iki FSRU tesisini devreye aldık ve mevcut LNG terminallerimizin kapasitelerini yüzde 100’e yakın artırdık. Ayrıca, 2023 yılına kadar 11 milyar metreküpe çıkarılması planlanan doğalgaz depolama kapasitemizi 3,5 milyar metreküpe ulaştırdık” dedi.