Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamada “Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır” denildi. Ancak şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre bir süredir İngiliz şirketin sahibinden.com binasında incelemelerde bulunduğu ve yöneticilerle toplantılar yaptığı öğrenildi. Bu toplantılarda bazı rakamların telafuz edildiğini belirten kaynaklar, “İki taraf arasında gizlilik anlaşması yapıldı. Satış gerçekleşir veya gerçekleşmez o ayrı konu ama iki taraf bir süredir bu konuyu masada tartışıyor” ifadesini kullandı.