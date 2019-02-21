Şirketten yapılan açıklamada “Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır” denildi. Ancak şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre bir süredir İngiliz şirketin sahibinden.com binasında incelemelerde bulunduğu ve yöneticilerle toplantılar yaptığı öğrenildi. Bu toplantılarda bazı rakamların telafuz edildiğini belirten kaynaklar, “İki taraf arasında gizlilik anlaşması yapıldı. Satış gerçekleşir veya gerçekleşmez o ayrı konu ama iki taraf bir süredir bu konuyu masada tartışıyor” ifadesini kullandı.
Satış yok fakat görüşme var
21.02.2019 - 07:35 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz emlak şirketi Marks & Mann, Türkiye’nin en büyük e-Ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com için görüştüğü ve satın almak için 4,8 milyar doları gözden çıkardığı yönündeki habere sahibinden.com şirketinden açıklama geldi.
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606022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/606022.aspx
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