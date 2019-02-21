Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifinde, işverene sürpriz içeren bir madde de yer aldı. Kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat ila 30 Nisan 2019 arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde eklendi. Kanun teklifine göre, evde bakım desteği verilenlere ödenen bayram ikramiyesi, hanenin toplam gelirine eklenmeyecek ve desteğin sürmesi sağlanacak. Engellilere evde bakım hizmeti desteği için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden az olması şartı bulunuyor. İkramiye hesaplamaya dâhil edildiğinde yardımın kesilmesi gündeme gelebiliyor.

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı da sıfırlanacak. Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50’ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Torba kanunda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin vermiş olduğu tarımsal kredilerde temerrüte düşmüş olan çiftçilerin borçlarının yapılandırılması için düzenleme de mevcut. Temerrüte düşmüş olan çiftçilere yüzde 15 faiz oranıyla tekrar yapılandırma yapılacak. Yüzde 15’in, 5 puanını hazine, 10 puanını çiftçiler karşılayacak.