Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda sürpriz bir şekilde kabul edilen düzenlemeye göre, işe yeni girenlerin, 1 Şubat- 30 Nisan arasındaki ücretleri, vergi ve SGK primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu durumda, her yeni çalışan için devlet işverenlere aylık en az asgari ücret kadar destek verecek. İşverenlere verilen bu desteği gazetemize değerlendiren Türkiye İşverenler Sendikası (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç “Hükûmetin vermiş olduğu bu desteği güzel bir adım olarak yorumluyoruz” dedi ve istihdamın artırılması için yoğun katkı sunan işletmelerin üzerindeki mali yükün biraz olsun azaltılması gerektiğini söyledi. Koç, desteğin 3 ayla sınırlı kalmaması gerektiğini, öte yandan işsizlik sigortasında işveren payının hâlâ yüzde 2’den yüzde 1’e indirilmesini beklediklerini ifade ettiği açıklamasında “Asgari ücretin beklentimizin üzerinde tespiti hesaplarımızı sarstı. Maliyetlerimiz arttı. Asgari ücret desteği verilse de sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü yüzde 26’lık artış, 2018 enflasyonundan 6 puan, 2019 hedef enflasyonda 11 puan yüksek. Asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon değil, ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulmalı” dedi.

İşverene diğer desteklere devam

Hükûmetin işverenlere verdiği destekler sürecek. 51 il ve 2 ilçede işverene sağlanan 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. Ayrıca geçtiğimiz sene 9 ay olarak verilen asgari ücret desteği bu yıl 12 ay olacak. İnşaat ve madencilik sektörlerinde son 3 sene içerisinde ölümlü iş kazası yaşanmayan işyerlerinden 2021 yılına kadar işsizlik sigorta primi alınmayacak.