Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak “Faizler daha düşecek mi... Daha yeni başladı. İyi, çok iyi ama yeterli değil. İş dünyası için faizlerin daha çok düşmesi lazım” dedi. İzmir’de iş dünyasının katılımıyla düzenlenen ‘Adım Adım Ekonomi-İzmir İş Dünyası Buluşması’ toplantısında konuşan Albayrak “Sadece kamu bankalarımız değil özel bankalarda da gerek mevduat gerek kredi faizlerindeki düşme sürecini takip ediyorsunuz. Ama daha durun yeni başladı. Türkiye ekonomisi her türlü iç ve dış şoka rağmen dayanıklılığını korumaya devam ediyor. Aldığımız tüm bu tedbirler ve ortaya koyduğumuz strateji çerçevesinde ekonomimizdeki güçlenmenin devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı. Bir futbolda bir de ekonomide dilin kemiğinin olmadığını, herkesin bir şey söylediğini ertesi gün de söylediğini unuttuğunu belirten Albayrak “Dolar 8 lira olacak, 10 lira olacak...’ Al işte şimdi kara kara düşünüyor. ‘6’dan dolarlar aldık, ne yapacağız şimdi dolar 5’lere düştü’. Siz tutmaya devam edin elinizde o dolarları bakın ne olacak. Bu iş böyle. Siz daha çok beklersiniz” ifadesini kullandı. Albayrak, Türkiye’nin cari açık rakamının 20 milyar doların altına düşebileceğini, cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alındığını belirterek, ekonomideki rahatlamanın nisan ayıyla birlikte daha güçlü hissedilebileceğini ifade etti.