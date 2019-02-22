Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaray’ı da içinde bulunduran proje tamamlandığında hem metro hatlarının hem yüksek hızlı tren (YHT) hatlarının hem de yük treni hatlarının birbirine entegre olacağını belirten Turhan “Bunu sağlayabilmek için Marmaray’ı da içinde bulunduran 13,6 kilometrelik kesimi daha önce hizmete açmıştık. Şimdi de 19,2 kilometresi Avrupa’da, 43,8 kilometresi Anadolu’da olmak üzere 63 kilometrelik kesimin yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz” diye konuştu.

İKİ DAKİKADA BİR SEFER

Turhan, Gebze-Halkalı arasının 3 hat, boğaz geçiş kesiminin 2 hat olacak şekilde demir yolunu yaptıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi: Toplam 43 istasyondan oluşan, 76,6 kilometre uzunluğundaki hattan iki dakikada bir sefer yapılabilecek. Günde 1 milyon 700 bin yolcu seyahat edebilecek. Banliyö ile Üsküdar-Sirkeci arası 4, Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası 13,5, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. Gebze-Halkalı arası ise 115 dakika olacak.

Turhan, hızlı trenlerin Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı’da duracağını, YHT’nin Konya’dan Söğütlüçeşme’ye 4 saat 45 dakikada, Konya’dan Halkalı’ya 5 saat 15 dakikada, Ankara’dan Söğütlüçeşme’ye 4 saat 30 dakikada, Halkalı’ya ise 5 saatte ulaşabileceğini anlattı. Ankara’dan ve Konya’dan kalkan son YHT’nin Halkalı’ya kadar seferini sürdürebileceğini, diğer seferlerin Haydarpaşa, Söğütlüçeşme’de sona ereceğini dile getiren Turhan, sabah Konya ve Ankara’ya dönük ilke seferlerin yine Halkalı’ndan kalkacağını bildirdi.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLERE 4.3 MİLYAR LİRA HARCANACAK

Yatırım programı kapsamında kent içi ulaşıma 4 milyar 340 milyon 328 bin lira bütçe ayrıldı. Bütçenin 4 milyar 332 milyon 528 bin liralık kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 7 milyon 800 bin liralık kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kent içi ulaşım için kullanılacak.

Toplam 10 projenin en önemlisini oluşturan İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına bu yıl 2 milyar 776 milyon 763 bin lira ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İstanbul’da Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme ile Levent-Hisarüstü, Ankara’da Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve AKM-Keçiören ile Antalya’da havalimanına kadar olan raylı sistem çalışmaları tamamlandı. Bakanlıkça aralarında Sabiha Gökçen-Kaynarca, Gayrettepe ve Halkalı’dan İstanbul Havalimanı, Gebze-Halkalı gibi hatların da aralarında bulunduğu kent içi raylı sistemlerin hizmete alınması için ise çalışmalar hızlandırıldı.

