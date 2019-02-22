Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk girişimciler tarafından geliştirilen ve düşük voltajla uzun süre ısı yayabilen kumaş, ihraç edildiği Almanya’daki şirket tarafından test edildi ve başarılı bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (DEPARK) iki Türk girişimci tarafından kurulan ısı yayma teknolojisi odaklı İltema, yeni nesil ileri teknoloji malzemelerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

İltema şirketinin kurucu ortağı Ayhan Prepol, düşük voltajla ısı yayan kumaşlarını ilk olarak Almanya’ya ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: Hatta Almanya’da Alman ordusunun dalgıçları test etti. Kuzey Denizi’nin dibine dalan dalgıçlar orada 6 dakika civarında kalabiliyormuş. Biz bu noktada onlara çözüm ürettik. Bizim kumaşlarımızı kullanarak ürettikleri kıyafetler sayesinde bu 6 dakikalık süre 15 dakikaya çıktı.

Prepol, Kazakistan’da bir firmanın açılır-kapanır tentelerin üzerinde biriken kar nedeniyle sürekli arıza yaptığını kendilerine ilettiğini belirterek “Orada çözüm ürettik. Üzerinde herhangi bir şekilde kar tutmayan tente test edildi. Yollardaki, merdivenlerdeki buzlanmayı engelleyen sistemimiz de var” dedi. İSTANBUL