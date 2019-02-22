Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1- Bina 1999 yılından önce yapıldıysa; eski yönetmelikten kaynaklanan bir takım usulsüzlükler uygulanmış olabilir.

2- Projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa; denetimi tam olarak yapılmamış demektir, imara aykırı durum karşınıza çıkabilir.

3- İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa ve binanın yaşı da ileri seviyelerde ise, korozyona bağlı yorulma yaşanabilir.

4- Binadan alınmış beton numunesi ‘C10’un altındaysa, metrekare başına taşıma kapasitesi de zayıflamış demektir.

5- Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa; taşıma konusunda gelecekte muhtemel sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

6- Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları varsa, hemen harekete geçmelisiniz.

7- Binanız dere yatağı veya dolgu zeminde ise; deprem, toprak kayması ve sel gibi afetlerde ciddi risk altındasınız.