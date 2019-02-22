1- Bina 1999 yılından önce yapıldıysa; eski yönetmelikten kaynaklanan bir takım usulsüzlükler uygulanmış olabilir.
2- Projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa; denetimi tam olarak yapılmamış demektir, imara aykırı durum karşınıza çıkabilir.
3- İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa ve binanın yaşı da ileri seviyelerde ise, korozyona bağlı yorulma yaşanabilir.
4- Binadan alınmış beton numunesi ‘C10’un altındaysa, metrekare başına taşıma kapasitesi de zayıflamış demektir.
5- Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa; taşıma konusunda gelecekte muhtemel sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
6- Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları varsa, hemen harekete geçmelisiniz.
7- Binanız dere yatağı veya dolgu zeminde ise; deprem, toprak kayması ve sel gibi afetlerde ciddi risk altındasınız.