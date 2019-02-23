Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ediyor. Bir önceki güne oranla çeyrek altının değerlerinde bir liralık yükseliş yaşandı. Dolar varlıklarında meydana gelen kısmi değerlenme Altın değerleri üzerinde baskı oluştururken, Altın fiyatlarının 1330 seviyesi altını test ettiği görüldü. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin durağan seyri piyasalardaki risk iştahının azalmasına yol açıyor. Ayrıca dün ABD’de açıklanan verilerin genel seyrinin olumsuzluğa işaret etmesi bir miktar küresel büyüme endişelerini tetikledi. Kapalıçarşıda son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 227,24 TL, satış 227,29 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış değeri 363,36 TL’den işlem görürken, satış değeri 371,55 Türk Lirası.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış değeri 1.500 TL, satış değeri ise 1.523 Türk Lirası olarak kapalıçarşıda satılıyor.

22 Ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik alış fiyatı 206,70 TL, satış fiyatı 208,20 Türk Lirası.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış değeri 724,44 TL, satış değeri 743,10 TL.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın alış değeri 1.532 TL, satış değeri 1.555 Türk Lirası.