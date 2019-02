Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya ve Uşak illerinin oda ve borsa başkanlarının yer aldığı Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap yaptı.



Manisa’nın tarım ve sanayinin başkenti olduğunu vurgulayan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, “Manisa coğrafi konum itibariyle sahip olduğu lojistik avantajları, ham maddeye erişim kolaylığı, cazip yatırım teşvikleri ve tabii ve beşeri kaynakları ile önemli bir yatırım merkezidir. Sanayi üretimindeki üstünlükleri, ihracat performansına da doğrudan yansımıştır. Manisa, Batı Anadolu’nun ve Türkiye’nin ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Nitekim, Manisa gerçekleştirmiş olduğumuz 4 milyar 430 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye’de en çok ihracat yapan iller sıralamasında 8., Ege Bölgesinde ise İzmir’den sonra 2. sırada yer almanın haklı gururunu yaşamaktadır” diye konuştu. Her yıl özellikle Avrupa ülkelerine çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yapıldığını ve Türkiye’ye önemli bir döviz girdiği sağladıklarını belirten Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise "Ülkemize her yıl 500 milyon dolara yakın döviz kazandıran çekirdeksiz kuru üzüm olmak üzere tarıma dayalı ihracatın büyük kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor olması Manisalı üretici, tüccar ve işletmelerimizin ulaştığı kalite standartlarının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Manisa insanın çalışkan ve girişimci ruha sahip olduğunu vurgulayarak, ticaret, tarım ve spor olmak üzere 3 bakanın memleketinin Manisa olmasının avantajını da kullanması gerektiğini söyledi.

“Artık işten çalışanınızı çıkarmanıza gerek yok”



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, işverenlerin işlerinin yavaşladığı dönemde işçi çıkarmayarak işsizlik fonundan yararlanabileceklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:



"Özellikle işleri yavaşlayan istihdam azaltmak isteyen kardeşlerimiz için kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Yani herhangi birinizin artık işten çalışanınızı çıkarmanıza gerek yok. 3 ay önce boyunca maaşını işsizlik fonundan alabiliyorsunuz. Tekrar ekonominin yukarıya doğru çıkıp, işleriniz açıldığında tecrübeli elemanlarınızı kaybetmemiş oluyorsunuz. Şu anda bu kapsamda tüm Türkiye’de 55 bin işçi kardeşimiz bundan faydalanmaktadır. Sayın bakanımızın çalışmaları sayesinde KOBİ’lerimiz Eximbank’a daha rahat ulaşabilir hale geldi. 2017’de, Eximbank kredilerinde KOBİ’lerin payı yüzde 53 idi. Şimdi KOBİ ağırlığı yüzde 71’e ulaştı. Ayrıca yine bakanımızın talimatlarıyla, Eximbank, üretici ihracatçılarımıza, daha ucuz maliyetli yatırım finansmanı sunmaya başlıyor."

Manisa Valisi Ahmet Deniz ise Manisa’dan 17 firmanın Türkiye’deki ilk 500 büyük sanayi firması arasında olduğunu, 14 firmanın ise ikinci 500 büyük sanayi firması arasında yer aldığını vurguladı. Vali Deniz, Manisa’nın 2018 yılında 4.5 milyar dolar ihracat yaparak en fazla ihracat yapan iller arasında 8. sırada yer aldığını da hatırlattı.

“Tüketicilerimizle neler yaptığımızı paylaşıyoruz”



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Bakan Pekcan, vatandaşların daha rahat iletişim kurabilmesi adına mobil uygulamalar yazdıklarını hatırlatarak, “Son dönemde hal kayıt sistemini gerçekleştirdik. Üreticiden çıkış fiyatıyla aracının fiyatını, tüccarın fiyatını varsa marketteki yani satış fiyatını mobil uygulamayla telefonlarınıza indirip anında takip edebiliyorsunuz artık. Fahiş fiyatın takibiyle ilgili alışveriş yapan tüketicilerimizin şikayetçi oldukları konuları Alo 171 hattımız vardı, yeterli gelmedi. Ona da bir mobil uygulama gerçekleştirdik. Anında fotoğrafını çekip gönderdiğiniz zaman o konudaki gelişmeleri an be an biz tüketicilerimizle neler yaptığımızı paylaşıyoruz” dedi.

“Rekor ihracat rakamına ulaştık”



Amaçlarının sadece ihracatı arttırmak olmadığını aynı zamanda yerli ve milli üreticiyi koruyarak, ithalat politikaları uyguladıklarını kaydeden Pekcan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Amacımız sadece ihracatı arttırmak değil, aynı zamanda yerli milli üreticiyi koruyacak ithalat politikalarını başarıyla uyguluyoruz. Allah’ın izniyle geçen seneyi 168 milyar dolarlık bir rekor ihracat rakamıyla kapattık. Bunun yanında en önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 57’lerden yüzde 75’e getirdik. Sadece Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85. Ocak 2018’de 9.1 milyar dolar olan dış ticaret açığımızı biz Ocak 2019’da 2.3 milyar dolara düşürdük. Yani dış ticaret açığı vermemek için borçlanmamızı önleyecek 6.6 milyar dolarlık bir katkı sağlamış olduk."