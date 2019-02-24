Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı karkas ette kaliteye göre sınıflandırma yapılmasına yönelik düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Avrupa Birliği’ne (AB) uyum amacıyla yapılacak düzenlemeyle sığır karkas etleri; 8 aylıktan başlamak üzere hayvanın yaşına göre A, B, C, D, E ve Z olmak üzere 6 kategoriye ayrılacak. Sığır karkas etleri, hayvanın kas yapısı ile yağ miktarına göre de sınıflandırmaya tabi tutulacak. Karkas etler, kas yapısına göre S (en üst), E (mükemmel), U (çok iyi), R (iyi), O (orta-vasat), P (kötü) gibi harflerle sınıflandırılacak. Yağ dokusuna ilişkin sınıflandırma ise; 1 (düşük), 2 (zayıf), 3 (ortalama), 4 (yüksek), 5 (çok yüksek) gibi rakamlara göre yapılacak.

Onaylı kesimhaneler, 8 ay ve üzeri yaştaki sığırlardan elde edilen tüm karkasların, uygun şekilde sınıflandırılması ve tanımlanmasını sağlamak üzere tedbir alacak. Sınıflandırmalar, kesimhanede yapılacak. Sınıflandırma işlemi, hayvanın kesiminden itibaren en geç bir saat içinde yapılacak. Karkas etlerinin sınıflandırılması, işaret yoluyla tanımlanacak. İşaretleme; okunabilir, silinmez, toksik olmayan, ısıya ve suya dayanıklı, gıda kodeksine uygun renklendirici kullanılarak, karkasın dış yüzü damgalanarak yapılacak. İşaretleme; kesimhane onay numarası, kesim tarihi, karkas ağırlığı gibi bilgilerin yer aldığı etiketleme yoluyla da gerçekleştirilebilecek. Yapılacak sınıflandırma ölçütüne göre karkas etin pazar fiyatı belirlenecek. Hayvanın pazar fiyatı, tedarikçiye ödenen katma değer vergisi dahil net fiyat olacak. Bu fiyat, karkas için her 100 kilogram başına ifade edilecek. Yapılan sınıflandırmalar, yetkili mercilerce denetlenecek. Hatalı sınıflandırma yapılmasının tespiti halinde, yaptırımlar uygulanabilecek.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Genel Başkanı Ahmet Hacıince, yapılması gereken düzenlemeler bulunduğunu belirterek, “Öncelikle ülkede hayvan kesimlerine yönelik standart tam olarak uygulanmalı. Yağlı ve yağsız gibi kesim şekilleri var. Bunlar yapılmadan karkas standartları havada kalır ancak” dedi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenlemede fiyatlamanın; hayvanın yaşına göre belirlenen 6 kategori ve kas yapısı ile yağ örtüsüne göre yapılan sınıflamayla ilişkisi olacak. Örneğin, karkas et için A (12-24 aylık erkek hayvan karkası) kategorisi ve U2 (Kas yapısı çok iyi-yağ örtüsü zayıf) sınıflaması şeklinde tanımlama yapılabilecek.