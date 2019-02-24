Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha çok kültür turizmine ilgi gösteren Japonların, kendi ülkelerinden sporcuları da yakından takip ettiği biliniyor. Bu anlamda Beşiktaş’ın Kagawa ve Galatasaray’ın Nagatomo gibi dünya çapında bilinen futbolcuları kadrosunda bulundurması, Japon turist ilgisini artıracak. Geçen yıl Türkiye’ye bu ülkeden 50 bin turist gelmişti. Bu yıl rakamın 100 bine ulaşması bekleniyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kızıldemir “Bu ülke turistlerinin, gittikleri şehrin futbol takımının stadını belirli ücretler ödeyerek gezdiği ve kendi ülke vatandaşlarının maçlarını izlemeye geldiği biliniyor. Beşiktaş’ın Kagawa ve Galatasaray’ın Nagatomo gibi futbolculara sahip olması, önemli avantaj. Tokyo’da bir futbol kanalının Beşiktaş’ın maçlarını naklen vereceğini açıklaması ve Japonya’nın, Beşiktaş-Galatasaray maçının yayın saatinin 15.00’te oynanması için 2 milyon avroluk teklifte bulunması, gelecek turistlerin de artacağı sinyalini veriyor” dedi.