Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici örgütü temsilcileri, alışveriş yapılan yerlerden alınan poşetlerin fişlere işlenip işlenmediği ve poşet ücretleri konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı satıcıların, poşetin büyüklüğüne göre farklı ücretler talep edebildiğini, bazılarının da poşet ücretini fişe yansıtmadığını söyledi. Poşet talep eden tüketicinin, bunun fiyatını sorması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu “Önce poşetin fiyatını sorgulayıp ondan sonra satın alsınlar. Poşeti verdikten sonra fişe, faturaya 1-2 lira yazılabiliyor ya da yazılmadan para talep edilebiliyor. Bazı yerlerde fişe işlenmeden poşet ücreti alındığına yönelik şikâyetler de geliyor bize. Tüketicilerimizde fiş alma alışkanlığı eskiye göre daha zayıf. Bazı satıcılar da fişe yansıtmadığı için poşetten para kazanmaya başlıyor. Tüketici, poşetin ücretini mutlaka sorgulasın” dedi. Poşet ücretlerinin satış noktaları için kazanç kapısına dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Ağaoğlu “Burada hedef, çevre kirliliğine çözüm sağlamaktır. Yönetmeliğe göre satış noktalarında çok kullanımlık poşet ya da benzeri taşıyıcı kabın, tüketiciye sunma zorunluluğu vardır. Bu, makul bedelle olabilir. ‘Poşet büyük’ diye fahiş bedeller talep edilebiliyor ve faturaya, fişe yansıtılmayabiliyor. Tüketicilerimiz bu konuda dikkatli olsunlar” diye konuştu.