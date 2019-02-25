Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili bilgi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak. Böylece ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Çek ve bononun dolaşımı anlık izlenebilecek. Cirantanın ve aval verenin geçmiş çek ve bono ödeme performansına erişebilecek” dedi. Pekcan, güvenli ticaret hacminde artış sağlanması ve kayıt dışının engellenmesi bakımından da bu uygulamanın ekonomiye önemli katkı sağlayacağına değinerek; söz konusu çalışma kapsamında, daha önce uygulamaya alınan karekodlu çeke ilaveten bonolarda da ‘karekod’a başlanılması hususunda gerekli düzenlemelere yer verildiğini bildirdi.