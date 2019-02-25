Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, “yeni nesil ilaçlı stent” üretiminin gerçekleştirileceği fabrikalarının mart ayında açılacağını müjdeledi. Alaton “Çatalca’daki fabrikanın tam kapasite üretime geçmesiyle 2020’de, yıllık 900 bin yerli stent üretebileceğiz. Ülkemizdeki ihtiyacı karşılamakla kalmayacak, iki katı kadar da ihracat yapacağız. Yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacağız. Fabrikamızda çalışan kadınların oranı ise en az yüzde 70 seviyesinde olacak. Yabancı ortaklardan çok fazla teklif alıyoruz, beraber çalışma opsiyonlarını da değerlendiriyoruz. Türkiye’nin sağlık teknolojisinde yerlileşme çalışmaları çok önem kazandı, bundan çok mutlu oluyoruz. Şimdiye kadar hiçbir yönetim bu hassasiyeti göstermedi. Bu, Türkiye için yeni bir uyanış” dedi. Alaton, şirketin sadece ilaçlı stentteki cari açığı azaltmaya potansiyel katkısının yılda yaklaşık 300 milyon doları bulacağını belirtti.