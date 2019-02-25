Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Türk ihracatçılara e-mail ve SMS yoluyla ulaşan dolandırıcılar, İngiltere’deki büyük firmaların yöneticisiymiş gibi davranarak, ticari görüşme yapmak üzere Türk iş adamlarını ülkeye davet etti. Türk iş adamlarının pasaport bilgilerini alan dolandırıcılar, vize başvuru ücretlerinin İngiltere’de yerleşik bir avukatın hesabına transfer edilmesini istedi. Para transferinin yapılmasının ardından Türk iş insanları, bu kişilere ulaşamadı. Bazı patronların şikâyette bulunarak, devletten yardım talep ettiği öğrenildi. Bunun üzerine İngiltere’deki Türk Ticaret Müşavirliği; “Firmaların vize başvuru sürecini gerçekleştirmesi mümkün değil. Bu taleplere karşı dikkatli olunmalı, para transferi yapılmamalı. Yazışmalarda kurumsal mail adreslerine dikkat edilmeli” uyarısında bulundu.