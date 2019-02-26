Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce 31 Ağustos olarak açıklanan, daha sonra 28 Şubat’a kadar uzatılan yapılandırma kapsamındaki ödemeler için uyarıda bulunan Bağlı “Yapılandırıldığı hâlde ödenmeyen borç tutarını on gün içinde ödeyenler, sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarını 28 Şubat’a kadar ödeyenlerden gecikme faizi ve gecikme cezası alınmayacak” bilgisini verdi. NTV’de soruları cevaplayan SGK Başkanı’nın verdiği bilgiye göre, SKG Merkez Müdürlüklerine gelinmeden ödeme yapmak mümkün. Son yapılandırma gününde saat 24.00’e kadar açık olan müdürlüklerde, son ödeme günü de mağduriyete izin verilmeyecek. SGK Genel Müdürü Mehmet Selim Bağlı ayrıca vatandaşların 77 TL ödeyerek Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında en üst düzeyde prim yatıran sağlık güvencesine sahip olacağını da hatırlattı.