Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi. Albayrak, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ortaklaşa düzenlediği “İstihdam Seferberliği 2019” programında konuştu. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik sürecin KOBİ’lere, sanayicilere, esnafa olan etkilerini azaltacak adımları görüştüklerini, çeşitli paketler açtıklarını hatırlatan Bakan Albayrak “Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı’mızın da katıldığı şûra vesilesiyle ifade edildiği gibi 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı. 2009’dan bu yana yaklaşık on milyonluk yeni istihdam oluşturulduğunu, 2018’de açıkladıkları istihdam teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlatan Bakan Albayrak “Ocak ayında on üç bankanın katılımıyla KOBİ’lerimiz için 20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini vermiştik. Bu paket ile bugün itibarıyla 67 bin 438 KOBİ’mize 20,3 milyarlık kredi kullandırıldı. Yeni bir paket geliyor. Bu hafta onu anons edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız için de Halkbank aracılığıyla açıkladığımız yılın üç ayındaki 10 milyar liralık pakette, esnaf kredilerinde toplamda 66 bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon liraya ulaşmış bulunuyoruz. Belki de martın ortasına doğru 10 milyar liralık kredi paketini esnafımıza kullandırmış olacağız” dedi.

FAİZDE AĞUSTOS ETKİSİ BİTTİ

Faizlerde düşüşün devam edeceğini belirten Albayrak “Attığımız her adım, sağladığımız her iyileşme piyasada gücünü günbegün gösteriyor. Faizlerde ağustos ve eylül etkisi tamamen silindi, tahvil faizlerinde mayıs-haziran seviyelerine geldik. Yetmez daha da inecek. Mevduat faizleri yüzde 30’lara çıkmıştı yüzde 20’lerin altına geldi. Düşüş sürüyor. Hızla düşecek. Ocak ayında kullandırılan nominal krediler 7,7 milyar TL’lik artış gösterirken 20 şubat itibarıyla bu rakam 24,8 milyar TL’ye çıktı, yani bankacılık sektörümüz likidite anlamında büyümeye devam ediyor. Allah’ın izniyle mart nisan mayıs ayları çok daha iyi performansın sergilendiği dönem olacak” dedi. Albayrak Türkiye’nin ekonomide yeni bir hikâye yazmaya başladığını belirtti. Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedeflerin çoğuna yıl sonundan önce ulaşılacağını belirten Albayrak “Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor” mesajını verdi.

IMF ÇIĞIRTKANLIKLARINA GÜÇLÜ CEVAP OLDU

Birilerinin IMF çığırtkanlığı yaparak algı oyunlarına giriştiğini ifade eden Bakan Albayrak “Onlar bunu yaparken, biz IMF’nin vereceğini iddia ettikleri paranın çok üstündeki miktarı birkaç aylık süreçte çiftçimize, iş dünyasına kullandırarak piyasaya güçlü bir destek ortaya koyduk” dedi.

EN AZ BİR İŞSİZ VATANDAŞI İŞE ALIN

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her iş adamının en az bir işsiz vatandaşı işe alması çağrısında bulundu. TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen ‘Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, istihdam seferberliği başlatılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk’un olumlu yaklaşımı ile teşviklerin tasarlandığını söyledi. Kanun tasarısının torba kanuna eklendiğini ve hızla Meclis’ten geçerek Resmî Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “TOBB, sektör meclislerimiz ve odalar-borsalar olarak bu kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtacak ve en geniş katılımın sağlanması için çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere çağrıda bulunuyorum, Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun” dedi.

HER İLAVE İSTİHDAMA PRİM, VERGİ VE ÜCRETİ DEVLET ÖDEYECEK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için üç ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen dokuz ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz” dedi. Selçuk, işe alınan her bir sigortalının prim ve vergilerinin on iki ay boyunca karşılandığının altını çizdi ve 2016’da başlayan asgari ücret desteğinin bu yıl da sürdüğünü ifade etti. Selçuk, işverenlere istihdama en üst seviyede katkı vermeleri çağrısında bulundu.