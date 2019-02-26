Piyasalardaki dalgalanmalar sonucunda yükselen altın bu sıralar araştırılan konuların başında gelirken vatandaşlar internet üzerinden "Çeyrek altın bugün ne kadar" ve "Güncel altın fiyatları ne kadar" sorusunu sıkça araştırıyor. 26 Şubat salı güncel altın fiyatları haberimizde....
GRAM ALTIN
226,84 TL'den alınıp 226,90 TL'den satılarak başladı
ÇEYREK ALTIN
363,05 TL'den alınırken 371,23 TL'den satılıyor
YARIM ALTIN
723,82 TL'den alınırken 742,46 TL'den satılmaktadır
TAM ALTIN
1.452,19 alınırken 1.480,39 satılmakta.
CUMHURİYET ALTINI
1.504,00 TL'den alınırken 1.527,00 TL'den satılmaktı.