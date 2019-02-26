Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalardaki dalgalanmalar sonucunda yükselen altın bu sıralar araştırılan konuların başında gelirken vatandaşlar internet üzerinden "Çeyrek altın bugün ne kadar" ve "Güncel altın fiyatları ne kadar" sorusunu sıkça araştırıyor. 26 Şubat salı güncel altın fiyatları haberimizde....

GRAM ALTIN

226,84 TL'den alınıp 226,90 TL'den satılarak başladı

ÇEYREK ALTIN

363,05 TL'den alınırken 371,23 TL'den satılıyor

YARIM ALTIN

723,82 TL'den alınırken 742,46 TL'den satılmaktadır

TAM ALTIN

1.452,19 alınırken 1.480,39 satılmakta.

CUMHURİYET ALTINI

1.504,00 TL'den alınırken 1.527,00 TL'den satılmaktı.