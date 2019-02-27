Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kuru bir süredir dar bantta hafif dalgalanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların beklentinin dışında olmamasıyla para piyasalarında ciddi bir değişim olmadı. Bir ara 5.30 altına inen dolar kuru 27 Şubat sabahı da 5.30'lu seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Euro/TL ise 6,03 TL’de yer alıyor.