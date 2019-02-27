Dolar kuru bir süredir dar bantta hafif dalgalanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların beklentinin dışında olmamasıyla para piyasalarında ciddi bir değişim olmadı. Bir ara 5.30 altına inen dolar kuru 27 Şubat sabahı da 5.30'lu seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Euro/TL ise 6,03 TL’de yer alıyor.
Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü? (26 Şubat dolar ve euro fiyatları)
27.02.2019 - 09:08 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü? İşte merak edilen 26 Şubat dolar ve euro fiyatları...
Etiketler : dolar,euro,para,
607367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/607367.aspx
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